Иран предложил посредничество в переговорах между Украиной и РФ
Иран выразил готовность стать участником переговорного процесса между Украиной и Россией. Тегеран хочет организовать встречу делегаций. Со ссылкой на корреспондента The Washington Post Ишаана Тарура в Twitter, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран хотел бы провести переговоры между Украиной и Россией", - говорится в сообщении журналиста, который также находится в Швейцарии.