Иран предложил посредничество в переговорах между Украиной и РФ

Иран выразил готовность стать участником переговорного процесса между Украиной и Россией. Тегеран хочет организовать встречу делегаций.﻿ Со ссылкой на корреспондента The Washington Post Ишаана Тарура в Twitter, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.