Возле Одессы завтра перекроют железнодорожный переезд

Возле Одессы 27 мая днем будет перекрыт железнодорожный переезд. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает Одесса. Официально.

В пятницу, 27 мая, с 08:00 часов утра до 17:00 часов вечера на дороге Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши, км 29 (возле пгт. Великодолинское) будет закрыто движение для всех видов транспорта через железнодорожный переезд.

Отмечается, что дорогу перекроют из-за аварийно-ремонтных работ.