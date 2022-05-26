Оda Tv: спецслужбы Турции задержали лидера "Исламского государства"
Турецкие спецслужбы задержали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу аль-Хасан аль-Курейши в Стамбуле. Об этом, со ссылкой на телеканал Oda Tv, сообщает Корреспондент.
Указано, что спецоперацию провели еще на прошлой неделе силами отдела разведки и борьбы с терроризмом. Руководство осуществлял начальник стамбульской полиции Зафер Акташ.
"В ходе операции, проводившейся в обстановке строжайшей секретности, были получены важные сведения об организации", – говорится в сообщении.
За домом, в котором находился главарь ИГИЛ, следили несколько дней. Его задержали без единого выстрела.
Ожидается, что в ближайшие дни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о подробностях операции.