Оda Tv: спецслужбы Турции задержали лидера "Исламского государства"

Турецкие спецслужбы задержали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу аль-Хасан аль-Курейши в Стамбуле. Об этом, со ссылкой на телеканал Oda Tv, сообщает Корреспондент.

Указано, что спецоперацию провели еще на прошлой неделе силами отдела разведки и борьбы с терроризмом. Руководство осуществлял начальник стамбульской полиции Зафер Акташ.

"В ходе операции, проводившейся в обстановке строжайшей секретности, были получены важные сведения об организации" , – говорится в сообщении.

За домом, в котором находился главарь ИГИЛ, следили несколько дней. Его задержали без единого выстрела.

Ожидается, что в ближайшие дни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о подробностях операции.