Минобороны: бои достигли максимальной интенсивности

Боевые действия ВСУ против российских оккупантов достигли максимальной интенсивности, заявила в четверг, 26 мая, замминистра обороны Анна Маляр, сообщает Корреспондент.

"Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны" , - сказала Маляр.

Она уточнила, что враг наносить удары вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.