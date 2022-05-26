В ВР предложили признать Беларусь "соагрессором" и национализировать ее активы

В Верховной Раде предлагают ужесточить санкции против Беларуси из-за сотрудничества с Россией. Соответствующий законопроект №7411 зарегистрировали народные депутаты от фракции "Слуга народа".﻿ Cо ссылкой на сайт парламента, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Авторы документа считают, что Беларуси необходимо присвоить статус "согресора", поскольку она позволила использовать собственные территории для захвата украинских населенных пунктов и бомбардировок гражданского населения.

Таким образом Беларусь нарушила резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 1974 года и "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве".

Народные депутаты предлагают национализировать и продать собственность Беларусь и ее резидентов на территории Украины, а также арестовать активы и другие финансовые поступления.

Кроме того, в парламенте хотят расширить перечень оснований для прекращения гражданства Украины, лицами, имеющими двойное гражданство в Беларуси.

Недавно в Беларуси официально признали, что предоставляют России оружие для "ее нужд".