Маляр: бои с РФ достигли максимальной интенсивности

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что бои с РФ достигли максимальной интенсивности, сообщает Зеркало недели.

"Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодняшний день достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны" , - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Маляр.

По ее словам, оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения. В Донбассе войска РФ применяют тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.