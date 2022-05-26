ГБР арестовало имущество белорусской компании на $20 млн

В Николаевской области работники Государственного бюро расследований на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями, которое принадлежало государству-агрессору, и арестовали его, сообщает Зеркало недели.

«77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 млн. долларов США (более 700 миллионов гривен)» , - раскрыли детали в ГБР.

В частности, 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу, однако не успели из-за российской блокировки Черного моря.

Следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санационных товаров через таможенный контроль. Расследование продолжается.

Заметим, что в ЕС планируется облегчить конфискацию имущества, полученного преступным путем. Подобные меры планируется распространить также на российских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной России в Украине.