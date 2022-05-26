"Вернемся летом": в Луганской ОВА объяснили отход ВСУ от некоторых позиций

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, когда может наступить переломный момент в сражении за Донбасс, сообщает Новое время.

По его словам, уход украинских военных из Светлодарска или других населенных пунктов региона обусловлен исключительно целесообразностью.

"С первого дня обстреливаются все позиции наших военных, а мы-то уже четвертый месяц держим линию обороны. И понятно, что разрушено огромное количество каких-то наших оборонных строений… Понятно, что наши потихоньку отходят на более укрепленные позиции… Сейчас все силы россиян брошены сюда, а нам нужно сдерживать всю эту орду" , — объяснил глава ОВА в эфире общенационального марафона.

При этом он отметил, что, когда украинская армия накопит необходимое количество сил и средств, в частности, тяжелое вооружение и другую военную технику от стран Запада, то сможет перегруппироваться и дать отпор российским оккупантам в Луганской области и других регионах.