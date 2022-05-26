"Сільпо" договорилось о поставках 200 тонн соли в Украину

Мережа супермаркетів Сільпо домовилася про поставки солі з виробниками в Україні та за кордоном. Про це заявили у Fozzy Group, до якої входить мережа Сільпо, сообщает Новое время.

«Нам, як і всім українцям, болить через те, що підприємство Артемсіль зараз призупинило роботу через бойові дії у Донецькій області. Поки на нашій землі йдуть бої з російськими окупантами, ми домовилися про поставки солі з виробниками в Україні та за кордоном. У квітні ми почали співпрацювати з одним з найстаріших підприємств у Європі — Дрогобицькою солеварнею у Львівській області. У травні ми знайшли нових постачальників у Польщі, Румунії та Туреччині» , — заявили у компанії.

У Fozzy Group запевнили, що перші партії Куявської солі з Польщі вже надійшли до України. Сіль з Румунії і Туреччини надійде на початку та в середині червня. До того ж Сільпо продовжує постачати сіль ТМ Sosalt з Італії.

Центр громадського здоров’я МОЗ України рекомендує споживати не більш ніж 5 г солі на добу загалом, тобто максимум 160 г солі на місяць.