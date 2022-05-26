СБУ сообщила о задержании сына экс-нардепа за поддержку оккупантов
Служба безопасности Украины сообщила о задержании контрразведкой в Киеве сына бывшего народного депутата, который в соцсетях активно оправдывал российскую агрессию против Украины, сообщает Зеркало недели.
«Проживая в правительственных учреждениях в центре столицы, он распространял в соцсетях контент, оправдывая злость РФ», - заявили в СБУ.
Сам молодой человек впоследствии пытался бежать за границу.
Как пишет в свою очередь, речь идет о сыне бывшего депутата Дмитрия Витвицкого, которому предъявлены обвинения по статье «Пропаганда войны».