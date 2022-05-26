ОК "Юг": враги пытались безуспешно продвинуться в сторону Николаева

ОК "Юг": враги пытались безуспешно продвинуться в сторону Николаева

Российские оккупанты пробовали продвинуться в сторону Николаева и обойти позиции украинских военных. Для этого они привлекли усиленный взвод, два танка и три БМП.﻿ Об этом информировало оперативное командование Юг, сообщает Новое время.

По информации ведомства, огневым поражением и при поддержке четырех вертолетов Ми-8 украинские войска отбили атаку оккупантов. В результате неудачной попытки продвинуться в Николаев вооруженные силы Российской Федерации потеряли семь военных и один БМП-2.

Получив отпор, оккупанты отступили на свои позиции.

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