Зеленский встретился с премьером Финляндии

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Это ее первый визит в Украину﻿. Об этом говорится в заявлении Офиса президента в Facebook, сообщает Деловая столица.

Президент поблагодарил правительство Финляндии за поддержку во время войны против России. Также он отметил пять пакетов оборонной помощи, санкции против страны-оккупанта и финансовую поддержку Украины. Зеленский подчеркнул необходимость скорейшего введения шестого пакета санкций ЕС против России.

"Президент отметил, что очень важной является поддержка со стороны Финляндии будущего членства Украины в Европейском союзе и необходимых уже сейчас решений ЕС для реализации этой цели" , — пишет пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Марин необходимо посетить Ирпень и Бучу, чтобы лично увидеть последствия войны России против Украины. Марин, со своей стороны, добавила, что ее страна прекрасно понимает украинцев.