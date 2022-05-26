Денисова: на Херсонщине катастрофическая нехватка лекарств

Во временно оккупированной Херсонской области усугубляется гуманитарный кризис в результате дефицита лекарственных средств.﻿ Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Новое время.

В настоящее время из-за того, что в область невозможно доставить лекарство, перестали работать большинство аптек. А небольшое количество, которое все еще работает, повысили цены на препараты в 3-5 раз. В области уже образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.