Денисова: на Херсонщине катастрофическая нехватка лекарств
Во временно оккупированной Херсонской области усугубляется гуманитарный кризис в результате дефицита лекарственных средств. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Новое время.
В настоящее время из-за того, что в область невозможно доставить лекарство, перестали работать большинство аптек. А небольшое количество, которое все еще работает, повысили цены на препараты в 3-5 раз. В области уже образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.
"В то же время оккупанты нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма и продают на стихийных местных рынках. Все лекарства не сертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей", — пишет Денисова.