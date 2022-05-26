В Минообороны заявили, что военная угроза для Киева теперь будет всегда

Люди должны понимать, что угроза для Киева со стороны Российской Федерации теперь будет всегда. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала на брифинге в Медиацентре, сообщает Укринформ.

«Мы должны отдавать себе отчет, что угроза для Киева будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинские власти – это самый быстрый путь к завоеванию Украины. Поэтому мы просто должны жить с мнением, что эта угроза теперь будет всегда» , - сказала Маляр.