Облсовет: число жертв после обстрела Харькова возросло до 5

В Харькове число жертв сегодняшнего обстрела увеличилось до пяти убитых и десяти раненых, среди которых – ребенок. Об этом заявила советник главы Харьковского областного совета, волонтер Наталья Попова, сообщает Укринформ.

По ее данным﻿, при обстреле центральной части города погибли пять человек, ранены 10, среди них – ребенок. Попова отметила, что пока и это только предварительные данные. Она призывает жителей города не выходить из укрытий.