В ГУР раскрыли данные о помощи военным во время осады "Азовстали"

В ГУР раскрыли данные о помощи военным во время осады "Азовстали"

За время осады Мариуполя для помощи его защитникам летало 16 военных вертолетов Ми-8. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The War Zone, сообщает Корреспондент.

"В общей сложности было семь таких миссий. Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение. Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили (на обратном пути). Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов", - рассказывает глава разведки. 

Он уточнил, что в каждой миссии летело два вертолета, которые везли бойцам на Азовсталь еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. А во время одной из миссий вылетело сразу четыре вертолета.

Буданов также сообщил, что в ходе одной из миссий на Азовсталь доставили 72 бойца из полка Нацгвардии Азов для усиления военного контингента.

При этом потери военных во время неудачных миссий глава ГУР не сообщил.

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