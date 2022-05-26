Гайдай: оккупанты прицельно обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут

Автомобильную трассу Лисичанск-Бахмут российские военные сейчас не контролирует, но очень жестко и прицельно обстреливают.﻿ Об этом в телеэфире заявил начальник Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай, сообщает Укринформ.

«Трассу Лисичанск-Бахмут сейчас не контролирует российская армия, но единственное – это то, что они ее обстреливают, и обстреливают достаточно жестко. И прицельно бьют. Поэтому проехать по этой трассе – это лотерея даже не 50 на 50, а 80 на 20» , - цитирует слова Гайдая в Телеграмме Луганская ОВА.

Он добавил, что доехать из Бахмута в Лисичанск сейчас колоссально сложно и проблематично, «поэтому мы находим другие варианты, чтобы подвозить гуманитарные грузы».

Гайдай подтвердил, что на трассу выходила вражеская ДРГ, «им даже удалось закрепиться на какое-то время, они там даже какой-то блокпост поставили, но это был у них ситуативный успех».