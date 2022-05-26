Беларусь создает оперативное командование на границе с Украиной

Беларусь создаст оперативное командование своими войска на южном направлении, то есть на границе с Украиной. Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает Новое время.

Мотивы такого решения Лукашенко объяснил якобы угрозой со стороны Украины. По его словам, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление — южное.

"Министр обороны нам предложил создать новое командование на южном направлении. Это было еще в прошлом году… Но теперь надо немедленно создавать это оперативное направление, вместе западным, северо-западным будет и южное крыло" , — заявил глава режима.

Лукашенко отметил, что уже сейчас надо отправлять новые подразделения к южной границе, не дожидаясь создания нового оперативного командования, чтобы белорусские войска получали опыт.

4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.