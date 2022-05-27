Сделка продажи "Челси" закрыта: Абрамович не владеет клубом

Сделка по продаже английского ФК "Челси" американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли закрыта. С 2003 года клуб владел российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчете о распределении акций от 26 мая, опубликованном на сайте Companies House (Регистрационной палаты Великобритании).

26 мая Министерство иностранных дел и министерство финансов Португалии разрешили российскому олигарху Роману Абрамовичу, имеющему португальское гражданство, продать футбольный клуб "Челси".

Разрешение Португалия дала вслед за гарантиями от британских властей, что деньги от продажи клуба будут использованы в гуманитарных целях и не принесут прямой или косвенной выгоды Абрамовичу. Португалия согласовала свое решение с Еврокомиссией.

Накануне сделку одобрило британское правительство, а до этого – правление Английской премьер-лиги.

В начале мая клуб сообщил, что Абрамович договорился о продаже.

Покупателями стала группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.

Сумма сделки составит 4,25 млрд фунтов стерлингов.

Так, из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будет направлено на покупку акций клуба, эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные инвестиции во благо клуба. Сюда входят инвестиции в стадион, Академию, женскую команду и финансирование фонда Челси.