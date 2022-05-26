Нацбанк не планирует повышать фиксированный курс валют

Национальный банк пока не будет менять зафиксированный на время войны официальный курс гривны к доллару. Об этом рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий в интервью Forbes Ukraine, сообщает Корреспондент.

После начала войны НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен.

"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке" , - сказал он.

Из-за этого НБУ не рассматривает вариант с повышением уровня фиксированного курса.