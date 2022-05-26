Нацбанк не планирует повышать фиксированный курс валют
Национальный банк пока не будет менять зафиксированный на время войны официальный курс гривны к доллару. Об этом рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий в интервью Forbes Ukraine, сообщает Корреспондент.
После начала войны НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен.
"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке", - сказал он.
Из-за этого НБУ не рассматривает вариант с повышением уровня фиксированного курса.
"Мы пока не обсуждаем этот вопрос. Работаем в рамках имеющегося курса", - добавил он.