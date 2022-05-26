Подоляк: юг Украины обязательно будет освобожден

Оккупированный Россией юг Украины будет освобожден, когда войска врага истощатся, а ВСУ накопят достаточно сил для наступления. Об этом в четверг, 26 мая, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"Давайте откровенно. Об оккупированных территориях. И обо всех уголовных инициативах россиян по попыткам тупо украсть наши города. Так вот, о конкретике. Россия очень активно пытается сформировать у южан мысль, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Есть классическая русская психологическая операция: вызвать чувство смуты и обиды, а затем конвертировать это в гнев обиженных" , - написал он в Телеграм﻿.

Представитель ОП заверил, что руководство страны сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения оккупированных территорий.

"Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны. Кремль бросает в бой все, что есть, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожен" , - заверил Подоляк.

При этом он отметил, что это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года.