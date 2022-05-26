Литва считает опасными для себя предложения Украине об уступках РФ

Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис считает, что предложения западных политиков и экспертов отдать часть территории Украины во имя мира опасны и для Литвы.﻿ Об этом пишет Delfi, сообщает Европейская правда.

"Они опасны для нас, Литвы, потому что они не только нормализуют отношения с этим режимом (президента России – ред.), но и нормализуют то, что этот режим делает" , – заявил глава МИД Литвы.

"Это очень сильный сигнал всем другим агрессорам, потенциальным преступникам, что если ты совершаешь преступление и тебя не уничтожат в течение трех месяцев, то все хорошо, все может так и остаться" , - сказал он.

По словам главы литовской дипломатии, предложения признать часть территории Украины по России направлены просто на нормализацию сложившейся ситуации.

"Мне кажется, что это очень опасная тенденция. С одной стороны, путинский режим, правящий сегодня в России, мы называем режимом, совершающим геноцид - он готов стереть с лица земли людей только за то, что они принадлежат той или иной нации. "Любая нормализация отношений с этим режимом мне непонятна. Заявления и Киссинджера, и других глав государств в этом направлении коренным образом неадекватны той реальности, которую мы наблюдаем сегодня" , - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что об окончании этой войны можно объявить только в Киеве и на его условиях.