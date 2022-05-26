ВОЗ поддержала резолюцию для изоляции России
Всемирная ассамблея здравоохранения поддержала резолюцию, которая позволит в будущем изолировать Россию. Резолюцию, которую предложила украинская сторона, поддержали 88 "настоящих друзей" Украины. Со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
"Наша резолюция закладывает механизм дальнейшей изоляции РФ, в том числе через лишения членских прав и права голоса в ВОЗ в случае невыполнения выдвинутых требований в резолюции", - пояснил украинский министр.
Всемирная ассамблея здравоохранения - это высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения.
В начале мая Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии одного из своих офисов в Москве.
После этого в России пригрозили выйти из ВОЗ, ибо договор с организацией якобы не приносит пользы.