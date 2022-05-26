ВОЗ поддержала резолюцию для изоляции России

Всемирная ассамблея здравоохранения поддержала резолюцию, которая позволит в будущем изолировать Россию. Резолюцию, которую предложила украинская сторона, поддержали 88 "настоящих друзей" Украины.﻿ Со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Наша резолюция закладывает механизм дальнейшей изоляции РФ, в том числе через лишения членских прав и права голоса в ВОЗ в случае невыполнения выдвинутых требований в резолюции" , - пояснил украинский министр.

Всемирная ассамблея здравоохранения - это высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения.

В начале мая Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии одного из своих офисов в Москве.

После этого в России пригрозили выйти из ВОЗ, ибо договор с организацией якобы не приносит пользы.