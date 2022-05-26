Умер голливудский актер Рэй Лиотта

Американский актер и продюсер Рэй Лиотта скончался в четверг, 26 мая. Ему было всего 67 лет, сообщает 24 Канал.

Как пишет Daily News, он ушел из жизни во сне в Доминиканской Республике.﻿ В Доминикане Рэй Лиотта снимал свой новый фильм "Опасные воды". Однако ему не суждено было закончить эту работу. Звезда скончалась 26 мая на 67 году жизни. Причины и подробности его смерти неизвестны.

Внезапная смерть Рэя Лиотты без преувеличений стала шоком для Голливуда и всей западной прессы. У него осталась дочь 23-летняя дочь Карсен от первого брака с актрисой Мишель Грейс. Звезда был обручен с подкастершей Джейси Ниттоло, младше его на 20 лет.

Кинокарьера Рея Лиотты