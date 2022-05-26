Умер голливудский актер Рэй Лиотта
Американский актер и продюсер Рэй Лиотта скончался в четверг, 26 мая. Ему было всего 67 лет, сообщает 24 Канал.
Как пишет Daily News, он ушел из жизни во сне в Доминиканской Республике. В Доминикане Рэй Лиотта снимал свой новый фильм "Опасные воды". Однако ему не суждено было закончить эту работу. Звезда скончалась 26 мая на 67 году жизни. Причины и подробности его смерти неизвестны.
Внезапная смерть Рэя Лиотты без преувеличений стала шоком для Голливуда и всей западной прессы. У него осталась дочь 23-летняя дочь Карсен от первого брака с актрисой Мишель Грейс. Звезда был обручен с подкастершей Джейси Ниттоло, младше его на 20 лет.
Кинокарьера Рея Лиотты
- Его дебютом в кино стал телесериал "Другой мир", в котором он снялся в 1978 году.
- Самой успешной работой Лиотты навсегда останется роль Генри Хилла, харизматичного умника в эпическом фильме Мартина Скорсезе "Славные парни". В 1990 году он сыграл в картине с Робертом де Ниро.
- Рэй Лиотта сыграл в лентах "Револьвер", в 2005 году, "Козырные тузы", в 2006-м. В общей сложности Лиотта снялся в более чем 50 фильмах.
- За роль в сериале "Скорая помощь" получил премию Эмми в номинации "Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале".
- Последние несколько лет были для актера очень плодотворными, он был на подъеме. Рэй Лиотта снялся в номинированной на Оскар драме "Брачная история" и в полицейском сериале NBC "Оттенки синего", в котором появлялся в кадре вместе с Дженнифер Лопес.
- Актер должен был сыграть главную роль в фильме The Substance – "Вещество" вместе с Деми Мур и Маргарет Куэлли.