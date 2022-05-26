В Госдепе прокомментировали заявление Киссинджера о войне в Украине

Соединенные Штаты будут оказывать поддержку Украине к окончательной победе в развязанной Россией войне, и только украинский народ будет определять будущее собственной страны, сообщает Укринформ.

Об этом заявили в Госдепартаменте США по просьбе Укринформа насчет официальной позиции Вашингтона после заявлений бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на форуме в Давосе.

«Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее» , - говорится в ответе на информационный запрос Укринформа в офисе представителя внешнеполитического ведомства США.

В Госдепартаменте США отметили:

«Мы не знаем, когда закончится эта война, но мы знаем одно: Украина выйдет победителем. И Соединенные Штаты будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо».

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна уступить Россию часть территории, а США и Запад — не рассчитывать на российское поражение в войне.

В ответ на речь Киссинджера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 2022 год, а не 1938 год, когда в Мюнхене состоялось подписание соглашения с фашистской Германией, в частности, о передаче третьему рейху Судетской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не пойдет на уступки Путину, потому что стратегия его умиротворения с 2014 года до начала полномасштабного вторжения уже испытала провал и не имеет шансов на успех в будущем.