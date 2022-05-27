Данилов: Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать Януковича

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в возвращении легитимное поле бывшего президента Виктора Януковича, сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов заявил в интервью 24 каналу.

"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, получившего в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние 8 лет вообще никакого отношения...

В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК… Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи сегодня должны давать показания Службе безопасности Украины как минимум. Но сейчас мы находимся в стадии войны и до некоторых гаулейтеров еще не доходят руки" , – заявил он.

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве. Его видели в Вене.