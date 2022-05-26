Радио Свобода: в Чечне отлавливают "добровольцев" на войну в Украину

К чеченским правозащитным организациям поступают обращения о похищении жителей Чечни для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. ﻿Похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой отправки в "секретные" тюрьмы. Об этом говорится в материалах проекта Радио Свобода «Кавказ.Реалии», сообщает Укринформ.

В частности, оппозиционное движение 1ADAT сообщает о "сотнях (похищенных) людей из разных районов" Чечни. По данным представителя движения, в одной из нелегальных тюрем, по отзывам побывавших там, содержатся 100 человек, в другой – 30.

В свою очередь в правозащитной ассоциации "Вайфонд" заявили, что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну. Среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в ряды "добровольцев".

«Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда» , – рассказала собеседница из "Вайфонда".

Оппозиционный блогер, автор ютьюб-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращается лишь малая часть пострадавших.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который называет себя "пехотинцем Путина", регулярно публикует видео с отправкой на войну так называемых добровольцев. Ранее он пообещал каждому "добровольцу", кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто "здоровыми" мужчинами в возрасте до 50 лет и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта.

Ранее СБУ опубликовала видео, на котором оказавшийся в плену военнослужащий из Чечни рассказал, как пытался написать отказ от участия в боевых действиях на территории Украины, но командование заставило солдат воевать.

ГУР Минобороны Украины опубликовало список кадыровцев и так называемых добровольцев, которых в марте – мае 2022 года отправили для участия в войне из Чечни. В нем содержатся имена 2425 человек, из которых около 100 указаны убитыми. Из опубликованной базы стало известно, кого и из каких районов республики добровольно или принудительно призывали на войну. Выяснилось, что некоторые добровольцы судимы по особо тяжким статьям.