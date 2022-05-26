В Нацполиции подвели итоги войны

В Национальной полиции Украины подвели итоги 13 недель войны России против Украины. Об этом заявила пресс-служба МВД, сообщает Корреспондент.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, за время полномасштабного вторжения оккупантов подразделения полиции получили и обработали более 2 млн 100 тысяч сообщений от граждан.

Начато почти 14 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их пособниками. Зарегистрировано более 53 тысяч уголовных правонарушений.

Кроме того, начато более 550 уголовных производств за коллаборационизм. 90 человек уже получили уведомление о подозрении. Задержаны 779 человек по подозрению в диверсионной деятельности.

Как рассказал Клименко, также зафиксировано почти 11 тысяч имущественных преступлений, из которых более 10 тысяч - кражи. Более 2300 подозреваемых установлены.

Отмечается, что заблокированы более 2800 вражеских информканалов с общей аудиторией более 23 млн пользователей.