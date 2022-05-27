Одесский припортовый завод отложил возобновление работы

Руководство ОПЗ планировало возобновить работу с 1 июня, однако из-за угрозы российских обстрелов вынуждены отсрочить выполнение уже заключенного контракта, сообщает Новое время.

Об этом рассказали в пресс-службе Одесского припортового завода.

Предприятие планировали запустить уже с 1 июня 2022 года и приняли для этого все меры. И.о. главы правления ОПЗ Олег Левченко сообщил, что для этого было уже определено предложение и подписан договор. Компания-давалец была готова выполнить все финансовые обязательства, несмотря на нестабильность на энергетических рынках.

Специалисты завода заранее отработали проведение работ для запуска производства, руководство запланировало дополнительное привлечение необходимого количества ведущих специалистов к выполнению работы и утвердило проект бюджета и расчеты по оплате труда.

Однако угроза обстрелов вражескими ракетами остается, россияне не прекращают попытки уничтожить важные инфраструктурные объекты. Запуск производства в таких условиях опасен не только для жизни и здоровья работников припортового завода, но и экологической безопасности в регионе.

Поэтому правление ОПЗ решило отложить запуск мощностей предприятия для производства химической продукции с 1 июня на неопределенный срок. Как отметили в пресс-службе завода, без возобновления производства финансовая ситуация, в которой оказалось предприятие из-за войны России против Украины, будет оставаться крайне сложной и нестабильной.

Работу Одесского припортового завода частично приостановили еще 24 февраля, в первый день войны, а с 26 февраля предприятие взяли под круглосуточную усиленную охрану. Позже работников отправили в бессрочный отпуск. В апреле наблюдательный совет отстранил от работы правление, которое насчитало себе премии на 7 млн грн, а впоследствии и уволило неблагополучных сотрудников.