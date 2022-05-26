Путин выдвинул требование для деблокады украинских портов

Страна-агрессор Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта зерна, но в обмен требует от Запада снять санкции. Об этом заявила пресс-служба Кремля цитируя заявления президента РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Корреспондент.

По версии Путина, Россию якобы необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

"Возникшие сложности связаны, в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом" , – заявил Путин.

Он заверил, что Россия "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Кроме того, Путин пожаловался на Украину, которая якобы заморозила переговорный процесс с российскими оккупантами.

Накануне в РФ заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для выхода кораблей из украинских портов при условии разминирования их акватории и снятия санкций.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России.

Также стало известно, что США не намерены отменять санкции против России в обмен на разблокирование украинских портов.