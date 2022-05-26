В ОП ожидают создания международного трибунала для РФ к концу лета

Ожидается, что международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международный арбитраж для превращения замороженных активов РФ в компенсацию Украине будет создан до конца лета. Об этом интервью Радио Свобода заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, сообщает Корреспондент.

"Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и последующую скорую ратификацию этих документов в отношении одного и другого института. Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками против них. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической" , - отметил он.