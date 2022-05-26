ОП: Украина имеет зерновые запасы для внутреннего и мирового спроса до конца года

Запасов зерна в Украине хватит для того, чтоб удовлетворить внутренний и мировой спрос до конца текущего года﻿. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии американскому изданию Newsweek, сообщает Деловая столица.

Как отмечает издание, блокада украинских портов войсками РФ не позволяет Украине продать излишек продуктов за границу. До полномасштабного вторжения России Украина ежемесячно экспортировала по Черному морю более 6 млн тонн зерна. Сейчас из-за блокировки портов Украина перенаправила экспорт через железнодорожные и автомобильные пути. Но они имеют более низкую пропускную способность, чем порты.

"Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023" , — говорится в сообщении.

Устенко подчеркнул, что Россия с самого начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.

"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие… Они одновременно разыгрывают разные карты на одном столе – энергоресурсы, еда, плюс проводят свою "военную операцию" на нашей земле и разрушают инфраструктуру, а также уничтожают все наши продовольственные запасы" , – пояснил он.

Как сообщил Устенко, сейчас Россия обстреливает любые корабли, появляющиеся в Черном море. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и суда с зерном выйдут из портов.