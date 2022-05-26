Лавров пригрозил Западу за поставки Украине дальнобойного вооружения

Лавров пригрозил Западу за поставки Украине дальнобойного вооружения

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украине вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Об этом пишут росСМИ, сообщает Новое время.

В интервью RT Arabic он подчеркнул, что такое вооружение якобы лично требует президент Украины Владимир Зеленский.

"Мероприятие призвало нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать в Российскую Федерацию. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях подобных решений.

"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", — отметил Лавров.

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