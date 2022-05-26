Лавров пригрозил Западу за поставки Украине дальнобойного вооружения
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украине вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Об этом пишут росСМИ, сообщает Новое время.
В интервью RT Arabic он подчеркнул, что такое вооружение якобы лично требует президент Украины Владимир Зеленский.
"Мероприятие призвало нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать в Российскую Федерацию. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", — сказал Лавров.
Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях подобных решений.
"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", — отметил Лавров.