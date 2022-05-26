Лавров пригрозил Западу за поставки Украине дальнобойного вооружения

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украине вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Об этом пишут росСМИ, сообщает Новое время.

В интервью RT Arabic он подчеркнул, что такое вооружение якобы лично требует президент Украины Владимир Зеленский.

"Мероприятие призвало нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать в Российскую Федерацию. Именно таких вооружений публично требует Зеленский" , — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях подобных решений.