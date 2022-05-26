Три украинских города попали в рейтинг самых опасных в мире

В этом году сразу три города Украины вошли в рейтинг в связи с рисками из-за военного конфликта - Харьков, Одесса и Киев. Самыми опасными городами в мире названы Кабул и Могадишо. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Cities@Risk Security Index 2022 от компании Verisk Maplecroft, которая занимается консалтингом в области управления рисками, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что рейтинг, в который вошли 579 городов с населением от 1 млн человек, был составлен на результатах анализа четырех факторов: уровня преступности, общественных волнений, военных конфликтов и терроризма.

Лидируют в рейтинге столица Афганистана Кабул и столица Сомали Могадишо. Также в десятку самых опасных городов мира вошли столица Сальвадора Сан-Сальвадор, мексиканский город Чиуауа, колумбийские Кали и Медельин, сирийский Алеппо, столица Йемена Сана, столица Гаити Порт-о-Пренс и Кадуна в Нигерии.

Наиболее безопасные города - швейцарский Цюрих, японский Хамамацу и тайваньский Тайбэй.