CNN: мировые цены на нефть достигли двухмесячного максимума

CNN: мировые цены на нефть достигли двухмесячного максимума

Цены на сырую нефть марки Brent поднялась в четверг до самого высокого уровня с конца марта. На фоне ожидаемого нефтяного эмбарго в отношении России цены за день выросли на 2,8% и достигли 117,25 доллара за баррель, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет CNN.

Цены на нефть пока остаются значительно ниже недавнего пика, установленного в марте во время первоначального шока после вторжения России в Украину. В начале марта цена на нефть марки Brent достигла максимума в 139,13 доллара за баррель.

Стоит напомнить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не сможет достичь соглашения об эмбарго на нефть на предстоящем саммите.

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