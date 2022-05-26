Мировые цены на нефть достигли двухмесячного максимума

Цены на сырую нефть марки Brent поднялась в четверг до самого высокого уровня с конца марта, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

На фоне ожидаемого нефтяного эмбарго в отношении России цены за день выросли на 2,8% и достигли 117,25 доллара за баррель, пишет CNN.

Цены на нефть пока остаются значительно ниже недавнего пика, установленного в марте во время первоначального шока после вторжения России в Украину. В начале марта цена на нефть марки Brent достигла максимума в 139,13 доллара за баррель.

Стоит напомнить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не сможет достичь соглашения об эмбарго на нефть на предстоящем саммите.