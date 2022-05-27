Россиян лишили возможности страховать автомобили полисами "Зеленой карты" в ЕС

Многие европейские страны расторгли соглашения с Россией о признании полисов автомобильного страхования "Зеленая карта". С 1 июня все страховки, выданные в России, перестанут работать в странах Европейского экономического пространства и Швейцарии, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Обратный процесс произойдет и в России. С лета российские международные полисы автомобильного страхования будут действовать только в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе и Марокко. В европейских странах автомобилистам из РФ придется покупать местный полис ОСАГО, который существенно дороже универсальной "Зеленой карты".