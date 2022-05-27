Пентагон: численный перевес РФ не позволил ей добиться значительного успеха в Украине

Несмотря на огромное численное преимущество, российские оккупанты, наступающие на Донбасес в Украине, добились лишь «незначительного прогресса», сообщает Новое время.

Об этом сообщает Минобороны Соединенных Штатов.

По словам Пентагона, РФ развернула в Украине 110 оперативно-батальонных тактических групп, большинство из которых сосредоточено на юге, а остальные группировки разобщены и воюют в районе Донбасса.

Отмечается, что незначительные успехи захватчиков компенсируются успехами Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

Минобороны США указывает, что Россия пытается отрезать восточные области от Украины, где бои имеют тяжелый и жестокий характер.

Утверждается, что из 108 гаубиц М-777, которые обязались передать Украине союзники, 85 в настоящее время используются ВСУ.