В МВД рассказали, в каких областях больше всего дел по коллаборационизму

Национальная полиция сейчас расследует около 500 дел по коллаборационизму — по ст. 111.1 Уголовного кодекса Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

"По данным Единого реестра досудебных расследований, в производстве Национальной полиции по состоянию на сегодняшний день находятся около полутысячи уголовных производств по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 111.1 Уголовного кодекса. И больше всего зафиксировано таких случаев в Луганской области (162) и в Киевской (68)" , – сказал он.

Енин отметил, что ранее люди, возглавлявшие так называемые "ЛНР" и ДНР" или причастные к коллаборационизму, были убиты — в частности, главарь "ДНР" Александр Захарченко и боевики "Гиви" и "Моторола".