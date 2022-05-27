ОВА: россияне перебрасывают силы из Крыма на Запорожское направление

Из оккупированного Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы на Запорожское направление. Речь идет не только о сухопутных войсках, но и воздушном и морском компонентах, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Запорожской ОВА.

В частности, в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники — около 20 тентованных грузовиков и 20 установок залпового огня "Град". Кроме того, группировка врага дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

В течение суток 26 мая в Запорожском направлении оккупанты активных боевых действий не вели, но обстреливали позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, а также вели контрбатарейную борьбу.

В ОВА добавили, что российские военные строят третью линию своей обороны и перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины. В то же время инженерные подразделения оккупантов заменяли побережье Каховского водохранилища.