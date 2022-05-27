Пентагон: РФ потеряла в Украине более тысячи танков, но еще имеет ресурсы
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения лишились около тысячи танков в Украине. А также более 350 артиллерийских систем, почти три десятка бомбардировщиков и более 50 вертолетов, сообщает Новое время.
Об этом пишет CNN.
В то же время в США считают, что у РФ «все еще остается большая часть их возможностей».
"Они вложили в эту борьбу большое количество своей техники и своих военных. И украинцы понесли потери, и россияне понесли потери", — сказал чиновник Пентагона.
По его словам, они имеют преимущество по ресурсам — человеческим и военно-техническим.
"Россияне здесь имеют преимущество по количеству средств, которые они могут применить к этой борьбе, с точки зрения людей, техники и вооружения, и мы просто должны это иметь в виду", - добавил чиновник Минобороны США.