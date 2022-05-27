Пентагон: РФ потеряла в Украине более тысячи танков, но еще имеет ресурсы

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения лишились около тысячи танков в Украине. А также более 350 артиллерийских систем, почти три десятка бомбардировщиков и более 50 вертолетов, сообщает Новое время.

Об этом пишет CNN.

В то же время в США считают, что у РФ «все еще остается большая часть их возможностей».

"Они вложили в эту борьбу большое количество своей техники и своих военных. И украинцы понесли потери, и россияне понесли потери" , — сказал чиновник Пентагона.

По его словам, они имеют преимущество по ресурсам — человеческим и военно-техническим.