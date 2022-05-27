Генштаб: оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении

На Славянском направлении войска РФ продолжают обстреливать позиции украинской армии войска, возобновили наступление. На Донецком — проводят активные наступательные действия, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 27 мая.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности белорусских войск не отмечается. Продолжаются мероприятия по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.

На Северском направлении противник продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Привлекает до двух батальонных тактических групп из состава воздушно-десантных войск РФ.

На Слобожанском — ведет подготовку для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Обстреливает и дистанционно минирует местность на маршрутах возможного выдвижения ВСУ.

На Харьковском – основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск.

На Славянском – продолжает обстреливать позиции украинского войска, возобновили наступление.

На Донецком — проводит активные наступательные действия. Продолжает обстреливать украинские подразделения, наносит ракетные удары, перегруппируют войска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинских бойцов от основных сил.

В Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в Лимане.

На Южнобужском направлении продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов ВСУ, ведет воздушную разведку, обустраивает позиции. Усилил группировку, перебросив резервные подразделения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировать гражданское судоходство.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 12 атак врага, уничтожен танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа "Орлан-10".