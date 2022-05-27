Руководитель ВГА: в отель Северодонецка ворвалась вражеская ДРГ

В Северодонецке в гостиницу ворвалась вражеская диверсионно-разведывательная группа, которую выбивали украинские военные, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона

"У нас есть горячая точка – это гостиница "Мир", в которую зашла российская ДРГ, в течение дня ее пытались оттуда выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы выстояли.

С другой стороны, пытались заходить… При этом не прекращаются обстрелы города из артиллерии".

Кроме того, Стрюк сообщил, что за минувшие сутки из города эвакуированы 12 человек.

По его словам, за месяцы войны похоронено около 1500 горожан – это и умершие собственной смертью, и погибшие.