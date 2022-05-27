Посол Мельник: Шольцу не хватает лидерства и смелости

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Европейская правда.

Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну.

Но этого не произошло, по словам посла. Особенно не хватало четкости по поводу немедленной доставки тяжелых вооружений из Германии для подавления массированного наступления России на Донбассе.

"Очевидно, не хватает лидерства и смелости. В военном плане Берлин просто подводит Украину" , – отметил Мельник.

По словам посла, также "к сожалению, не было никаких обнадеживающих сигналов для украинцев" по "важному вопросу кандидатского статуса для вступления в ЕС".

Во время выступления в Давосе Шольц охарактеризовал агрессивную войну России в Украине как провал, заявив, что Путин не должен выиграть.

Канцлер призвал дать понять Путину, что продиктованный им мир не примет ни Украина, ни Запад.

Правительство Шольца подвергается критике в связи с промедлением передачи тяжелого вооружения Украине, крайне необходимой для отражения наступления России на Донбассе.