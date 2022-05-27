Офис генпрокурора: в Одессе жителя Приднестровья будут судить за теракты

В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении жителя непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, подозреваемого в терроризме, сообщает Деловая столица.

Об этом идет речь в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в конце прошлого года иностранец, по указанию российских кураторов, планировал и совершал на территории Одесской области террористические акты.

"К совершению преступлений обвиняемый привлек своего знакомого, гражданина Украины. Чтобы проверить готовность и профессиональные навыки "наемника", дал ему задачу запачкать красной краской памятный знак героям Небесной Сотни в сквере возле Одесской обладминистрации на проспекте Шевченко в Одессе. В подтверждение своих противоправных действий мужчина передал заказчику фото поврежденного памятного знака и получил 400 долларов вознаграждения" , — говорят в ведомстве.

Убедившись, что исполнитель хорошо справился с задачей, иностранец, подробно проинструктировав, поручил мужчине поджечь военные автомобили на одной из воинских частей в Одессе – за 800 долларов.

Совершенный поджог

"При этом отметил, что указанный террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины, нарушит общественную безопасность, население Украины будет запугано, а также будет нанесен материальный ущерб военному имуществу и обороноспособности Вооруженных сил Украины" , — добавляют в ОГПУ.

Иностранца задержали при передаче денег исполнителю, обвиняют по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.