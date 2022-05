NYT: США, Европа и Украина по-разному видят победу в войне

Корреспонденты американского издания "The New York Times" считают, что между США, странами Европы и Украиной наметились разногласия по поводу того, как должна завершиться война, развязанная Россией. Об этом, ссылаясь на аналитическую статью в "The New York Times", сообщает Украинская правда.

В последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры Демократической и Республиканской партий в США призвали к победе в Украине. По данным корреспондентов NYT в Вашингтоне и Брюсселе, под этим скрываются разногласия по поводу того, как это будет выглядеть, и имеет ли "победа" одинаковое определение в США, Европе и Украине.

Только за последние несколько дней поступило предложение Италии о прекращении огня, намерение руководства Украины оттеснить Россию к границам, существовавшим до 24 февраля, и возобновилось обсуждение "стратегического поражения" Владимира Путина – такого, которое гарантирует, что он не сможет снова предпринять подобную атаку.

"После трех месяцев удивительного единства в ответ на российское вторжение, которое привело к притоку смертоносного оружия в руки Украины и широкому спектру финансовых санкций, которых почти никто не ожидал, и меньше всего г-н Путин, примечательны возникающие разногласия по поводу того, что делать дальше.

В их основе лежат фундаментальные дебаты о том, следует ли положить конец тридцатилетнему проекту интеграции России. В тот момент, когда США называют Россию страной-изгоем, которую необходимо отрезать от мировой экономики, другие, в основном в Европе, предупреждают об опасности изоляции и унижения Путина", – говорится в статье.

Издание считает, что амбиции Америки растут. То, что началось как попытка сделать так, чтобы Россия не одержала легкой победы над Украиной, изменилось, как только российские военные начали совершать ошибку за ошибкой, не сумев взять Киев.

Администрация Байдена теперь видит шанс наказать российскую агрессию, ослабить Путина, укрепить НАТО и трансатлантический альянс, а также послать сигнал Китаю. Она хочет доказать, что агрессия не вознаграждается территориальными приобретениями.

NYT пишет, что разногласия по поводу целей войны открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, когда Генри Киссинджер, 99-летний бывший госсекретарь США 1970-х, предположил, что Украине в ходе переговоров придется отказаться от части территории. Президент Украины резко ответил на это.

Издание отмечает, что Владимир Зеленский в разные моменты озвучивал разные взгляды на то, как завершить войну, даже допускал отказ от вступления в НАТО.

Поэтому NYT предвидит дебаты о том, какую позицию займут Зеленский и его западные союзники, если начнутся реальные переговоры о прекращении конфликта.

По мнению издания, заявления американцев указывают на то, что администрация Байдена стремится нанести максимальный урон России, чтобы Путин понес "стратегическое поражение" и больше не смог напасть. Параллельно США пытается привлечь на свою сторону страны, которые колеблются между Западом и осью Китай – Россия.

В Европе единство начинает рушиться. Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть, "европейцы даже не пытаются" перекрыть импорт российского газа. Лидеры Центральной и Восточной Европы отвергают даже идею поговорить с Путиным, а Франция, Италия и Германия беспокоятся об ущербе для собственной экономики в случае затяжной войны и считают Россию неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда.

После своего переизбрания Эммануэль Макрон начал подстраховываться, заявляя, что будущий мир в Восточной Европе не должен включать в себя ненужного унижения России и может включать территориальные уступки Москве. Премьер-министр Италии Марио Драги хочет "посадить Москву за стол переговоров" .

Зеленский называл целью, чтобы россияне были отброшены к границам, на которых они были 23 февраля, до начала крупномасштабного вторжения.

"Но даже эти цели некоторые европейские чиновники и военные эксперты считают амбициозными. Чтобы попасть туда, Украине нужно будет вернуть Херсон и разоренный город Мариуполь. Ему придется вытеснить Россию с сухопутного моста в Крым и помешать России аннексировать большую часть Донецка и Луганска. Многие эксперты опасаются, что это выходит за рамки возможностей Украины" , – пишет NYT.

Издание отмечает, что Украина "замечательно справилась с первой фазой войны" , но "Донбасс совсем другой" . Чтобы перейти в наступление, обычно требуется преимущество в живой силе 3 к 1, не считая вооружения, которого сейчас Украина не имеет. Россияне "добиваются медленных, но постепенных успехов, хотя и ценой больших потерь" .

Издание подчеркивает, что потери Украины в войне остаются тайной.

Также NYT отмечает, что пока нет никаких доказательств того, что Путин готов вступить в переговоры, но уверено, что давление будет нарастать по мере того, как санкции будут сильнее давить на экспорт энергоносителей, а прекращение поставок ключевых компонентов будет препятствовать производству оружия в РФ.

Издание задается вопросом:

"Если Зеленский согласится на некоторые уступки, отменят ли США и их союзники многие из своих сокрушительных санкций, включая экспортный контроль, который вынудил Россию закрыть некоторые из своих заводов по производству танков? Или это разрушит их надежды нанести ущерб будущему потенциалу России?"