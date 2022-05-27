Офис генпрокурора: в результате вооруженной агрессии России погиб 241 ребенок

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине погиб 241 ребенок, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграмме Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.

«По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и более 438 ранены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 151, Киевской - 116, Харьковской - 108, Черниговской - 68, Луганской - 50, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, Житомирской - 15 и в г. Киеве – 16. Сообщается, что 26 мая захватчики в очередной раз обстреляли Харьков из артиллерии. Погибли 8 мирных жителей. Среди пострадавших семья: 5-месячный мальчик с отцом погибли, а мать в больнице. Ранены 17 человек, среди них 9-летняя девочка.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1887 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.