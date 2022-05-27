Гайдай: российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк
Российские войска на протяжении последних суток пытались зайти в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки. За сутки в Северодонецке погибли четыре человека, также жертвы есть в других городах.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне стреляют по жилым кварталам непрерывно", - написал он.
В результате обстрелов города повреждены 11 многоквартирных и один частный дом, погибли четыре человека.
"Подсчитали количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал.
Еще один мужчина был убит российским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горном в течение последней недели. Вообще, в Попаснянской и Горной общинах разрушенного жилья – не перечислить", – отметил Гайдай.