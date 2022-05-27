В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 29 750 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1322 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 623 (+6) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
- крылатых ракет – 115 (+1),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
- специальной техники – 48 (+1).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.
Данные уточняются.