В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29 750 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1322 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 623 (+6) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
  • крылатых ракет – 115 (+1),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
  • специальной техники – 48 (+1).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Данные уточняются.

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