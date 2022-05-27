В военных администрациях рассказали о ситуации в регионах Украины

В Донецкой области возросла интенсивность вражеских обстрелов Авдеевки, Торецка, Соледара, Лимана, Святогорска, Райгородка и населенных пунктов возле них. Четыре человека погибли, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сводной информации военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 27 мая.

В Донецкой области продолжается эвакуация гражданского населения из прифронтовой зоны.

В Луганской области российская армия совершает круглосуточные артобстрелы. В Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов. В Северодонецке за сутки разрушены 11 многоквартирных и один частный дом. В Лисичанске – 19 объектов. Семь человек погибли, один человек ранен.

В Николаевской области вчера вечером в результате обстрелов с. Парутино Куцурубской громады Николаевского района был разрушен жилой дом. Пострадавших нет. Около 21:00 в Очакове сработало ПВО над аквазоной. Пострадавших нет. Днем и ночью враг снова вел обстрелы Широковской громады Баштанского района. Пострадавших и повреждений, по предварительным данным, нет.

В Херсонской области российские войска продолжают обстреливать временно захваченные населенные пункты и заявлять местным жителям, что делают это Вооруженные силы Украины. Стабильно тяжелая ситуация в громадах, граничащих с соседними областями. В селах Калиновской, Нововоронцовской, Высокопольской, Белозерской и Великоалександровской территориальных громад почти гуманитарная катастрофа. Практически из всей области захватчики продолжают вывозить сельскохозяйственную продукцию в Крым и Россию.

В Черновицкой области вчера вечером самолет-истребитель Военно-воздушных сил ВСУ успешно отработал вражескую цель.

На Днепропетровщине утром враг совершил три ракетных удара по Днепровскому району. Есть разрушения. Работают спасатели, ищут людей под завалами. Подробная информация выясняется.

В Сумской области с 5 часов утра россияне через границу начали обстрелы из минометов и артиллерии. Под обстрелы попали Белопольская, Новослободская и Середино-Будская громады. Жертв, предварительно, нет, разрушен дачный домик. Данные уточняются.

В Харькове ночью были единичные обстрелы, пострадавших нет. Около часа ночи в Люботине Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Пострадавших нет. Также войска россии обстреляли Чугуев, поврежден жилой дом, жертв нет. Детали уточняются.

В то же время, относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях.